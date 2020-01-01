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سيارات

اسعار فيات تهبط 25 ألف جنيه بعد زيرو جمارك

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:47 ص
اسعار فيات تيبو
اسعار فيات تيبو
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اشرف عطية
أعلن وكيل فيات في مصر تخفيض اسعار فيات تيبو بقيمة تتراوح بين 18 و 25 ألف جنيه لمختلف الفئات.

اسعار فيات

تأتي تلك التخفيضات بسبب الإعفاءات الجمركية على السيارات التركية المنشأ.

زيرو جمارك

أطلقت شركة داينامكس للتوزيع، وكلاء فيات كرايسلر أوتوموبيلز، تخفيضات سعرية بين 18 و25 ألف جنيه على جميع فئات طراز فيات تيبو؛ بالتزامن مع سريان الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة مع تركيا.

اسعار فيات
وجاءت اسعار فياتعلى النحو التالي : 
اسعار فيات تيبو

اسعار فيات تيبو (مانيوال) بسعر 189.900 جنيه للفئة الأولى بدلا من 215 ألفاً

اسعار فيات تيبو (مانيوال) الفئة الثانية بسعر 204.900 جنيه بدلا من 225.000 جنيه .

اسعار فيات تيبو (أوتوماتيك) بسعر 249.900 جنيه بدلًا من 273.000 جنيه.

اسعار فيات تيبو (أوتوماتيك) الفئة الثانية بسعر 284.900 جنيه بدلا من 303.000 جنيه.

اسعار فيات تيبو هاتشباك (أوتوماتيك) بسعر 269.900 بدلًا من 289.000 جنيه.

اسعار فيات تيبو تيبو هاتشباك (أوتوماتيك) الفئة الثانية بسعر 309.900 جنيه .
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