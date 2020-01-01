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فن

أحمد شيبة يشعل حماس الجمهور في ليلة رأس السنة.. صور

الأربعاء 01/يناير/2020 - 03:56 ص
احمد شيبة
احمد شيبة
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أحمد إبراهيم - عمرو سيد
أشعل المطرب الشعبى أحمد شيبة، حماس الجمهور، وذلك خلال حفله الذى أقيم اليوم بمناسبة ليلة رأس، السنة فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة.

ويخوض الفنان أحمد شيبة، تجربة التمثيل لأول مرة من خلال مسلسل "ولاد إمبابة" مع كل من الفنانة شمس ومراد فكري ومحمود فارس وإسماعيل فرغلي وعبد الله مشرف ومحمد فاروق، ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا، ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، والعمل من تأليف أيمن بكري، وإخراج حاتم صلاح الدين .

وطرح شيبة، مؤخرا دويتو جديدا مع المطرب الشعبى حمادة مجدى بعنوان "الله المستعان" على طريقة الفيديو كليب، هو من كلمات صلاح مندى، ووليد رياض ومحمد النجار، وألحان منعم، ومن توزيع أشرف البرنس.

يذكر أن أحمد شيبة قام بغناء الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان، والذى عرض بموسم رمضان الماضى بعنوان "سيبونا بقى فى حالنا" وهى من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي.

والمسلسل من بطولة من بطولة حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهني، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان.
أحمد شيبة يشعل حماس الجمهور في ليلة رأس السنة.. صور
أحمد شيبة يشعل حماس الجمهور في ليلة رأس السنة.. صور
أحمد شيبة يشعل حماس الجمهور في ليلة رأس السنة.. صور
أحمد شيبة يشعل حماس الجمهور في ليلة رأس السنة.. صور
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