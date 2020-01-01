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توك شو

جهنم على الأرض.. نيران مرعبة تلتهم شاحنة أسترالية.. شاهد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:31 ص
نيران - أرشيفية
نيران - أرشيفية
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو مرعب لطاقم إطفاء أسترالي أثناء إطفاء حريق في شاحنة وتتصاعد منها ألسنة اللهب.

ووثق مقطع الفيديو لحظات قيام إطفاء طاقم أسترالي في نيو ساوث ويلز أثناء اجتياح شاحنة تمسك بها ألسنة اللهب.

وكان أفراد الفريق بالقرب من بلدة ناورا الواقعة على الساحل الجنوبي لنيو ساوث ويلز في أستراليا، عندما اضطروا للجوء إلى شاحنتهم، بينما اشتعلت النيران حولهم وكأنهم في "جهنم"، وتطايرت الشرارات الحارقة في كل مكان.

ونشرت صفحة "Fire and Rescue NSW" على موقع التواصل الاجتماعي في "تويتر" الفيديو مؤكدة عدم إصابة أي أحد من الطاقم بأذى في الحادث.

واستعرت حرائق الغابات، التي يعاني منها الساحل الشرقي لأستراليا منذ أسابيع، مرة أخرى لتصل إلى مستويات خطيرة في منطقة إست جيبسلاند بولاية فيكتوريا، وهي منطقة تضم متنزهين وطنيين وبحيرات وسهولا ساحلية مترامية الأطراف.

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