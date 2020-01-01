الدولار يستقر.. أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 1-1-2020

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الأربعاء 1 يناير 2020، تباينا نسبيا أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.





فيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الأربعاء 1-1-2020، وأسعار العملات الأجنبية:



سعر الدولار والعملات الأجنبية



سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأربعاء، شراءً 15.99 جنيه، وبيعا 16.09 جنيه.



سعر اليورو

بينما سجل سعر اليورو اليوم، الأربعاء، شراءً 17.96 جنيه، وبيعا 18.07 جنيه بمستهل التعاملات مرتفعا 6 قروش..



سعر الجنيه الاسترليني

أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم، الأربعاء، فقد سجل شراءً 21.10 جنيه، وبيعا 21.23 جنيه مرتفعا 15 قرشا..



الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الأربعاء، شراءً 16.55 جنيه، وبيعا 16.65 جنيه مرتفعا 6 قروش.



سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الأربعاء، فقد سجل شراءً 14.74جنيه، وبيعا 14.82 جنيه مرتفعا 5 قروش.

