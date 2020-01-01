AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الدولار يستقر.. أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 1-1-2020

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:42 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الأربعاء 1 يناير 2020، تباينا نسبيا أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.


فيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الأربعاء 1-1-2020، وأسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار والعملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأربعاء، شراءً 15.99 جنيه، وبيعا 16.09 جنيه.

سعر اليورو
بينما سجل سعر اليورو اليوم، الأربعاء، شراءً 17.96 جنيه، وبيعا 18.07 جنيه بمستهل التعاملات مرتفعا 6 قروش..

سعر الجنيه الاسترليني
أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم، الأربعاء، فقد سجل شراءً 21.10 جنيه، وبيعا 21.23 جنيه مرتفعا 15 قرشا..

الفرنك السويسري
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الأربعاء، شراءً 16.55 جنيه، وبيعا 16.65 جنيه مرتفعا 6 قروش.

سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الأربعاء، فقد سجل شراءً 14.74جنيه، وبيعا 14.82 جنيه مرتفعا 5 قروش.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء.. الدولار يسجل 16.19 جنيه.. والريال السعودى بـ4.31 جنيه.. والذهب عيار 21 يستقر عند 655 جنيها للجرام

سعر الدولار والريال اليوم الأربعاء 13-11-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي

الدولار يرتفع والإسترليني يتراجع.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

الدولار يتراجع.. أسعار العملات اليوم الأربعاء 4-12-2019

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 10-12 -2019

ترشيحاتنا

افتتاح محطتي مترو النزهة 1 وهشام بركات الشهر الجاري..يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

هبوط بالدورة الدموية.. وفاة أمين شرطة خلال تأمين قداس رأس السنة في طلخا

هيفاء وهبي تشعل حفلها الثاني في رأس السنة بإطلالة أكثر إثارة.. صور

مواعيد مباريات اليوم 1-1-2020

تفاصيل مؤلمة.. مقتل آسيوية وابنتيها في إمارة عجمان

فرج عامر يوجه صدمة قوية لـ مرتضى منصور | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفل رأس السنة.. صور

أحمد شيبة يشعل حماس الجمهور في ليلة رأس السنة.. صور

مصطفى حجاج و آلا كوشنير في حفل رأس السنة .. صور