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اقتصاد

5 جنيهات تراجعا في سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:01 ص
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
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آية الجارحي
تراجعت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الاربعاء، أول أيام العام الجديد 2020 بنحو 5 جنيهات؛ حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 678 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص. 

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الثلاثاء، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء. 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجلت أسعار الذهب اليوم الاربعاء 1-1-2020 عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 678 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 775 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء ، عيار 18، نحو 581 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 452 جنيها.

السعر العالمي للذهب

بينما سجل السعر العالمى للذهب نحو 24098 جنيها للأوقية.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5424 جنيها.

أسعار الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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