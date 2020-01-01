سعد سمير يجري جراحة وتر «أكيلس» اليوم.. تعرف على برنامجه العلاجى

يجري سعد سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة وتر أكيلس اليوم الأربعاء في ألمانيا.



وقال الجهاز الطبي للأهلي إن اللاعب سيستمر في ألمانيا لمدة ١٠ أيام بعد إجراء الجراحة.



وأوضح الجهاز الطبي أن سعد سمير سيعود إلى ألمانيا بعد شهر ونصف مجددا؛ للاطمئنان على العملية وتحديد برنامجه التأهيلي الذي سيقوم به في القاهرة.



كان سعد سمير قد وصل ألمانيا أمس للخضوع للجراحة في وتر أكيلس بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في مباراة الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

