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أخبار العالم

أول تعليق من فرنسا بشأن الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:14 م
الهجوم على السفارة
الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد
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دعاء أبوهشيمة
أعربت فرنسا عن إدانتها الشديدة للهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد، حسبما أفادت وكالة "فراس برس"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، تظاهرت حشود احتجاجًا على غارات جوية أمريكية استهدفت قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقي مما أدى إلى مقتل 25 مسلحا، وذلك ردا على مقتل جندي أمريكي.

أشعل المحتجون النار في موقع أمني وألقوا الحجارة على قوات الأمن وحطموا كاميرات المراقبة، لكنهم لم يقتحموا المجمع الرئيسي الضخم للسفارة.

وبدوره، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بالانتقام من إيران، لكنه قال لاحقا إنه لا يريد خوض حرب معها متهما إياها بالمسؤولية عن الهجوم.

وحلقت مروحيات أباتشي فوق مجمع السفارة الأمريكية في بغداد، ضمن الإجراءات الأمنية التي تتخذها واشنطن لحماية بعثتها الدبلوماسية، وفق ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية.

وحاول أنصار ميليشيات الحشد الشعبي اقتحام البوابة الأولى للسفارة الأمريكية في بغداد، إلا أن أفراد الأمن الأميركيين ردوا بإطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع.

ودعا الحشد الشعبي في بيان أنصاره الموجودين قرب السفارة الأميركية إلى الانسحاب "احتراما" لقرار الحكومة العراقية التي دعت المحتجين إلى إخلاء المكان.
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