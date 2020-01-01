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أخبار العالم

نصبت الخيام.. ميليشيات الحشد الشعبي ترفض الانسحاب من أمام السفارة الأمريكية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:37 م
ميليشيات الحشد الشعبي
ميليشيات الحشد الشعبي ترفض الانسحاب من أمام السفارة الأمريكي
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دعاء أبوهشيمة
رفض فصيل من ميليشيات الحشد الشعبي في العراق الانسحاب من أمام السفارة الأمريكية في بغداد متحديا قرار قيادة الميليشيات، وقاموا بنصب خيام اعتصام خارج المنطقة الخضراء في الجهة المقابلة للسفارة الأمريكية في بغداد، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

وكان الحشد الشعبي قد دعا في بيان له أنصاره الموجودين قرب السفارة الأمريكية إلى الانسحاب "احتراما" لقرار الحكومة العراقية التي دعت المحتجين إلى إخلاء المكان.

وحلقت مروحيات أباتشي، اليوم الأربعاء، فوق مجمع السفارة الأمريكية في بغداد، ضمن الإجراءات الأمنية التي تتخذها واشنطن لحماية بعثتها الدبلوماسية.

وحاول أنصار ميليشيات الحشد الشعبي اقتحام البوابة الأولى للسفارة الأمريكية في بغداد، إلا أن أفراد الأمن الأميركيين ردوا بإطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، تظاهرت حشود احتجاجًا على غارات جوية أمريكية استهدفت قواعد تابعة لكتائب حزب الله العراقي مما أدى إلى مقتل 25 مسلحا، وذلك ردا على مقتل جندي أمريكي.

أشعل المحتجون النار في موقع أمني وألقوا الحجارة على قوات الأمن وحطموا كاميرات المراقبة، لكنهم لم يقتحموا المجمع الرئيسي الضخم للسفارة.

وبدوره، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، امس الثلاثاء، بالانتقام من إيران، لكنه قال لاحقا إنه لا يريد خوض حرب معها متهما إياها بالمسؤولية عن الهجوم.
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