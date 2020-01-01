AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالأسماء .. مقدمو حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ77

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:18 م
تشارليز ثيرون
تشارليز ثيرون
Advertisements
شروق ابراهيم
أعلن القائمون على حفل توزيع جوائز جولدن جلوب عن مقدمي النسخة ال٧٧ ، المقرر إقامتها يوم ٥ يناير المقبل.

ويشارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز ، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون.

وتمنح جائزة سي سي دو مبيل للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل مشواره الفني.

وينافس فيلم marriage story على ٦ جوائز منها أفضل ممثل وممثلة واخراج وسيناريو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرح أفيشات فيلم No Time To Die.. مشاركة متميزة للنجم رامى مالك فى أحدث أجزاء سلسلة جيمس بوند.. تفاصيل الفيلم المنتظر طرحه ابريل المقبل

بعد طرح أفيشاته.. تفاصيل فيلم رامي مالك الجديد بمشاركة رامي مالك

بالأسماء .. ترشيحات جوائز جولدن جلوب 2020.. وفيلم Joker ينافس بقوة

المصريان رامي مالك ورامي يوسف ينافسان في جولدن جلوب الـ77

أول تعليق من المصري رامي يوسف بعد ترشيحه لـ جائزة جولدن جلوب

بعد ترشحه لـ جولدن جلوب.. ٥ معلومات عن المصري رامي يوسف نجم هوليوود الجديد

ترشيحاتنا

بسبب التدخل التركي في ليبيا .. رد عنيف من نجيب ساويرس على قيادي إخواني

في الركعة الثالثة من كل صلاة هل نقرأ الفاتحة فقط أم معها سورة قصيرة

محمود الخطيب وحسن شحاتة على رأس المدعوين لحفل الأفضل في أفريقيا

عقدة الأهلي تهدد مسيرة ميدو مع المقاصة

الأهلي يتحدى الغيابات أمام مصر المقاصة بالدوري الممتاز.. اليوم

مطارات السعودية تبدأ العام الجديد برسوم جديدة على المسافرين.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل.. شاهد| نجوم كابلز وسناجل يحتفلون بالكريسماس بهذه الطريقة

الثنائي كاتي بيري وأورلاندو بلوم يحتفلان برأس السنة |شاهد

بتمنالكن سنة كلها حب .. نانسي عجرم تهنئ جمهورها برأس السنة من أبو ظبي