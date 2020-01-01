بالأسماء .. مقدمو حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ77

أعلن القائمون على حفل توزيع جوائز جولدن جلوب عن مقدمي النسخة ال٧٧ ، المقرر إقامتها يوم ٥ يناير المقبل.



ويشارك في تقديم الحفل كل من جلين كلوز ، دانيال كريج، تيد دانسون، ويل فيريل، تيفاني عاديش، كيت ماكيكون ،اوكتفيا سبنيبر، تشرليز ثيرون، صوفيا فيرجيرا و كيري واشنطون.



وتمنح جائزة سي سي دو مبيل للنجم العالمي توم هانكس عن مجمل مشواره الفني.



وينافس فيلم marriage story على ٦ جوائز منها أفضل ممثل وممثلة واخراج وسيناريو.