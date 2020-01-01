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رياضة

بيراميدز يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة حرس الحدود.. صور

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:48 م
جانب من تدريبات بيراميدز
جانب من تدريبات بيراميدز
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حسن العمدة
اختتم فريق الكرة بنادي بيراميدز تدريباته عصر اليوم، الأربعاء، بملعب الدفاع الجوي الفرعي، استعدادا لمباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على حرس الحدود في الثانية والنصف ظهر غدا " الخميس " على استاد المكس بالإسكندرية.

وأشرف الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق وجهازه المعاون على التدريبات قبل اختيار قائمة شملت ٢٠ لاعبا لخوض المباراة.

وتوجه الفريق عقب المران مباشرة إلى مدينة الإسكندرية للمبيت بأحد فنادق برج العرب حتى موعد المباراة .
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