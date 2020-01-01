AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مطران الفيوم يترأس صلوات رسامة 159 شماسا للخدمة .. صور

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:46 م
صدى البلد
Advertisements
سامح سلام
صلى نيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم القداس الإلهي في الساعات الأولى من العام الميلادي الجديد في كنيسة الشهيد مار جرجس بالفيوم "مقر المطرانية"، بحضور مجموعة كبيرة من الأباء الكهنة وشعب الإيبارشية.

وخلال صلوات القداس قام الأنبا أبرآم مطران الفيوم برسامة ٩٦ من أبناء الكنيسة ذاتها، من المراحل العمرية المختلفة في رتبة الإبصالتس، كما رسم ٤٢ برتبة الأغنسطس و٢١ برتبة الايبذياكون.

من ناحية أخرى، أعلن دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم والذى يرأسه نيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم ورئيس الدير مواعيد الزيارات الخاصة بالدير على مدار العام الجديد 2020.

وذكر بيان صادر اليوم عن دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم أن الأيام المسموح فيها باستقبال الزائرين هى، الجمعة والسبت والأحد فقط من كل أسبوع، وأيام الأعياد "الميلاد والقيامة والغطاس وشم النسيم".

كما يسمح مسئولي الدير بالزيارات أيام احتفالات القديس الأنبا إبرام في الفترة من 2 يونيو وحتى 10 يونيو إلى جانب فترة أجازة نصف العام الدراسي والأجازات الرسمية بالدولة، على أن تكون مواعيد الزيارة اعتبارا من السادسة صباح وحتى السادسة مساء خلال فترة الشتاء، ومن السادسة صباحا وحتى السابعة مساء خلال فصل الصيف.

وأكد الدير أن الأيام غير المسموح فيها باستقبال الزائرين نهائيا هى، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع إلى جانب فترة أسبوع الآلام وبالتحديد من أول البصخة مساء أحد الشعانين حتى قداس عيد القيامة المجيد، كذلك قداسات الأعياد "الميلاد والغطاس والقيامة".

وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حاليا فترة صوم الميلاد والتى تنتهي عقب قداس عيد الميلاد المجيد مساء الاثنين المقبل ، حيث تقام القداسات بمختلف الكنائس على مستوى جميع الايبارشيات بمصر والخارج، فيما يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات القداس بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مطران الفيوم يترأس صلوات رسامة 159 شماسا للخدمة .. صور
مطران الفيوم يترأس صلوات رسامة 159 شماسا للخدمة .. صور
مطران الفيوم يترأس صلوات رسامة 159 شماسا للخدمة .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس الثاني يعزي مطران البحيرة في رحيل كاهن الضهرية

لكل اسم حكاية.. دير سدمنت الجبل من بني سويف إلى العالمية

الأنبا بيسنتي يصلي أول قداس بكنيسة شهداء حلوان

سيامة 5 كهنة جدد للخدمة بالفيوم.. صور

الأنبا صموئيل يترأس احتفال دير طموه بعيد أبوسيفين .. صور

سيامة 3 كهنة جدد للخدمة بإيبارشية إخميم .. صور

ترشيحاتنا

نصف عارٍ | محمد رمضان يحقق رقما قياسيا بـ بُم بُم بسرعة الصاروخ

بـ 13 مدينة جديدة.. تعرف على شروط وطريقة التقديم على شقق سكن مصر و دار مصر

5 جنيهات تراجعا في سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2020

في عيد ميلادها ..تعرف على عمر ومؤهل دنيا سمير غانم

ليس عبدالله السعيد.. تعرف على صفقة الزمالك الوحيدة في الميركاتو الشتوي

بسبب التدخل التركي في ليبيا .. رد عنيف من نجيب ساويرس على قيادي إخواني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التمر يوميا ؟

بسبب الموبايل.. شجار واعتداء بالضرب داخل صالة سينما | شاهد

خسارة الوزن وهشاشة العظام.. 6 فوائد صحية لـ لعبة الترامبولين