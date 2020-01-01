مطران الفيوم يترأس صلوات رسامة 159 شماسا للخدمة .. صور

صلى نيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم القداس الإلهي في الساعات الأولى من العام الميلادي الجديد في كنيسة الشهيد مار جرجس بالفيوم "مقر المطرانية"، بحضور مجموعة كبيرة من الأباء الكهنة وشعب الإيبارشية.



وخلال صلوات القداس قام الأنبا أبرآم مطران الفيوم برسامة ٩٦ من أبناء الكنيسة ذاتها، من المراحل العمرية المختلفة في رتبة الإبصالتس، كما رسم ٤٢ برتبة الأغنسطس و٢١ برتبة الايبذياكون.



من ناحية أخرى، أعلن دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم والذى يرأسه نيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم ورئيس الدير مواعيد الزيارات الخاصة بالدير على مدار العام الجديد 2020.



وذكر بيان صادر اليوم عن دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم أن الأيام المسموح فيها باستقبال الزائرين هى، الجمعة والسبت والأحد فقط من كل أسبوع، وأيام الأعياد "الميلاد والقيامة والغطاس وشم النسيم".



كما يسمح مسئولي الدير بالزيارات أيام احتفالات القديس الأنبا إبرام في الفترة من 2 يونيو وحتى 10 يونيو إلى جانب فترة أجازة نصف العام الدراسي والأجازات الرسمية بالدولة، على أن تكون مواعيد الزيارة اعتبارا من السادسة صباح وحتى السادسة مساء خلال فترة الشتاء، ومن السادسة صباحا وحتى السابعة مساء خلال فصل الصيف.



وأكد الدير أن الأيام غير المسموح فيها باستقبال الزائرين نهائيا هى، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع إلى جانب فترة أسبوع الآلام وبالتحديد من أول البصخة مساء أحد الشعانين حتى قداس عيد القيامة المجيد، كذلك قداسات الأعياد "الميلاد والغطاس والقيامة".



وتعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية حاليا فترة صوم الميلاد والتى تنتهي عقب قداس عيد الميلاد المجيد مساء الاثنين المقبل ، حيث تقام القداسات بمختلف الكنائس على مستوى جميع الايبارشيات بمصر والخارج، فيما يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات القداس بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.