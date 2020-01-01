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أحمد موسى: حوار رئيس تحرير الأهرام مع حمدوك أكد على وحدة مصر والسودان.. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:45 م
رئيس تحرير جريدة
رئيس تحرير جريدة الأهرام اليومي، علاء ثابت
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البهى عمرو
أشاد الإعلامي أحمد موسى، بحوار رئيس تحرير جريدة الأهرام اليومي، علاء ثابت، مع الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان.

أضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن، الحوار يؤكد أن رؤية السودان ومصر واحدة حول سد النهضة.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، الحوار جاء فيه أن الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان يشيد بالتجربة الاقتصادية المصرية.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الحوار به تفاصيل كثيرة عن الشعب السودانى، ونظام البشير.

وأكد الإعلامي أحمد موسي، أن الشعب السودانى و الحكومة السودانية الموجودة حاليًا على علاقة طيبة بالشعب المصري والحكومة المصرية.
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