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أخبار العالم

مصرع رئيس أركان تايوان و7 من كبار الضباط بعد تحطم طائرتهم

الخميس 02/يناير/2020 - 10:08 ص
صدى البلد
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محمد علي
بعد الإعلان عن فقدان رئيس الأركان الجيش في تايوان نتيجة هبوط مروحته اضطراريًا، أفادت الأنباء بمصرعه ومعه كبار مساعديه، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان.

وقالت الصحيفة، إن رئيس أركان الجيش التايواني قتل ومعه سبعة ضباط كبار آخرين، في حادث تحطم مروحية بمنطقة جبلية الخميس، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع.

ولقي رئيس الأركان الجنرال شين يي-مينج حتفه بعد تحطم المروحية وهي من طراز "بلاك هوك يو-إتش-60 إم" في منطقة جبلية قرب تايبيه، وفق المتحدث باسم وزارة الدفاع شيه شون-وين، فيما تم إنقاذ خمسة أشخاص.

وكان شين (62 عامًا) وعدد من كبار المسئولين العسكريين في مهمة روتينية لتفقد جنود في مقاطعة ييلان (شمال شرق).

وفتحت الوزارة تحقيقًا موسعًا مع الحكومة حول الحادث للوقوف على تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل هبوط الطائرة اضطراريًا، الذي كان لأسباب غير معروفة.

وقالت وزارة الدفاع، إن أهم وأكثر المسؤولين العسكريين التايوانيين في البلاد لقوا حتفهم، وهو ما يشير إلى حجم الكارثة، حيث كان على متن المروحية 13 شخصًا.

ولايزال هناك ثلاث أشخاص في عداد المفقودين.

ويأتي هذا الحادث قبل الانتخابات العامة التايوانية في 11 يناير والتي تعتبر بمثابة استفتاء على العلاقات مع بكين، حيث ترى السلطات الصينية، إن الجزيرة مقاطعة صينية منفصلة يجب إعادتها إلى سيطرتها. 

وأصبحت علاقة الرئيس الحالي لتايوان، تساي إنج ون، من الحزب الديمقراطي التقدمي (DPP) ، مع بكين محفوفة بالمخاطر، يواجه هان كو-يو من حزب الكومينتانج ، الذي يدعو إلى تعاون أوثق مع الصين.
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