رفع ٩٦٠٠ متر قمامة ومخلفات من المقالب العشوائية في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تنفيذا لخطة المحافظة للتخلص من المقالب العشوائية ورفع مابها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين .



وقامت وحدة التدخل البيئي السريع برفع ٩٦٠٠م٣ قمامة ومخلفات بناء من المقالب العشوائية المنتشرة بمراكز ( أولاد صقر - الزقازيق منطقة التيسير - ديرب نجم- - أبو كبير - ههيا - -كفر صقر -القنايات - فاقوس حسينية فاقوس - منيا القمح -ههيا -مشتول السوق ) وذلك خلال شهر ديسمبر ٢٠١٩ م .



ومن جانبه أكد فخرى عبد العزيز مستشار المحافظة لشئون البيئة والنظافة والتجميل أن وحدة التدخل البيئي السريع قد قامت بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالديوان العام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر المقالب العشوائية المنتشرة بنطاق المحافظة وتوجيه المعدات واللوادر والسيارات لرفع القمامة ونفلها للمدفن الصحي والتنبيه على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بتلك الأماكن وتسويرها حفاظا عليه وحتى لا تتحول لمقلب قمامة مرة أخرى تتسبب في انتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.



وأوضح مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل أنه خلال شهر ديسمبر ٢٠١٩ تم الانتهاء من رفع ٩٦٠٠م3 قمامة باستخدام١٣ معدة (تريلا - نقل- قلاب ) بواقع ٢٩٩ نقلة و نقلها للمدفن الصحي .