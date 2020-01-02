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محافظات

لإدراجها ضمن خط سير العائلة المقدسة.. محافظ بورسعيد يلتقى وفد الكنيسة

الخميس 02/يناير/2020 - 02:39 م
محافظ بورسعيد يلتقى
محافظ بورسعيد يلتقى وفد الكنيسة
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كتب محمد الغزاوى
بحث اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس، إمكانية إدراج محافظة بورسعيد ضمن خط سير العائلة المقدسة ، جاء ذلك خلال اجتماعه بمسؤلى ملف سير العائلة المقدسة ، بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ، وممثلى الكنيسة وإدارة السياحة والآثار بمحافظة بورسعيد .

واستمع اللواء عادل الغضبان لشرح تفصيلى عن مقومات بورسعيد التى تؤهلها لإدارجها ضمن خط سير العائلة المقدسة من أحد المختصين فى هذا المجال والمرور بالفرما آنذاك والآثار التاريخية التى شهدتها هذا الفترة ، وتم استعراض معطيات إدراج خط سير العائلة المقدسة بمحافظة بورسعيد ، والتى تساهم فى أن تكون مزارا سياحيا وتاريخيا .

كما تم عرض فيلم تسجيلى عن الأهمية الجغرافية لبورسعيد ( الفرما قديما ) ومعالمها فى العصور الفرعونية و اليونانية والرومانية وما تحتويه من آثار خاصة بالدين المسيحى وسير العائلة المقدسة .

ووجه اللواء عادل الغضبان ، بالاهتمام بهذا الملف والتنسيق مع كافة الجهات المختصة من أجل إدراج بورسعيد ضمن خط سير العائلة المقدسة ، باعتبار أن مدينة الفرما إحدى الأماكن التى زارتها العائلة المقدسة.

وأكد المحافظ أن هذا الملف يعد من أهم الملفات التى يجب أن تعد جيدا لما يعود على محافظة بورسعيد من فائدة ترويجية وتنشيط للسياحة . كما وجه بالإعداد الجيد لهذا الملف من خلال عمل أفلام تسجيلية وتوثيق كل المعلومات من خلال تلك الأفلام وطباعة كتب تضم تاريخ مدينة الفرما ، على أن يتم التجهيز لاجتماع آخر بعد عشرة أيام لعرض ما تم فى هذا الملف ، وتقديم تلك الوثائق للجهات المسؤلة لاتخاذ القرار .
لإدراجها ضمن خط سير العائلة المقدسة.. محافظ بورسعيد يلتقى وفد الكنيسة
لإدراجها ضمن خط سير العائلة المقدسة.. محافظ بورسعيد يلتقى وفد الكنيسة
لإدراجها ضمن خط سير العائلة المقدسة.. محافظ بورسعيد يلتقى وفد الكنيسة
لإدراجها ضمن خط سير العائلة المقدسة.. محافظ بورسعيد يلتقى وفد الكنيسة
لإدراجها ضمن خط سير العائلة المقدسة.. محافظ بورسعيد يلتقى وفد الكنيسة
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