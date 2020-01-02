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حوادث

شاهد.. مباحث القاهرة تداهم الصيدليات بالزمالك وتضبط 37 ألف عقار طبى محظور

الخميس 02/يناير/2020 - 01:22 م
المتهم عقب ضبطه
المتهم عقب ضبطه
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كتب محمد صبري
شن ضباط مباحث القاهرة حملة على الصيدليات والمخازن بحى الزمالك بدائرة قصر النيل، وتمكنوا من ضبط أكثر من 37 ألف قرص من العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمهربة جمركيًا.

وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب الصيدليات.

وردت معلومات لضباط إدارة مباحث رعاية الأحداث بالقاهرة أن مالك صيدلية بشارع شجرة الدر بحى الزمالك دائرة قصر النيل يحوز كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة علي الحالة النفسية والعصبية والمهربة جمركيًا وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية والمحظور تداولها بالبلاد داخل المخزن ملكه بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم استهداف الصيدلية بمعرفة ضباط مباحث إدارة رعاية الأحداث بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة حيث أمكن ضبط صاحب الصيدلية عثر بداخلها على ١٢ ألف قرص من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمُهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد التى تؤثر على الحالة النفسية والعصبية.

واعترف المتهم بإدارة الصيدلية بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنوا من ضبط المسئول عن صيدلية بشارع المنصور محمد فى الزمالك لإدارته الصيدلية بدون ترخيص، وعثر بداخلها على ١٠ آلاف من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمُهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والغير مسجله بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانـون من شأن الأدوية التأثير على الحالة النفسية والعصبية.

كما تمكنوا من ضبط المسئول عن صيدلية بحى الزمالك لإدارته مخزن ملحق بالصيدلية بدون ترخيص وعثر بداخلها على 15 ألف قرص من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمُهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانـون.

واعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة.
شاهد.. مباحث القاهرة تداهم الصيدليات بالزمالك وتضبط 37 ألف عقار طبى محظور
شاهد.. مباحث القاهرة تداهم الصيدليات بالزمالك وتضبط 37 ألف عقار طبى محظور
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