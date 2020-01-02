إنقاذ 8 أشخاص سقطت بهم سيارة ميكروباص في ترعة بقنا

تمكن عدد من الأهالى بطريق قنا- دشنا الزراعى الشرقي، أمام قرية الشيخ عيسي، من إنقاذ ٨ ركاب، انقلبت بهم سيارة ميكروباص.



وتلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بانقلاب سيارة ميكروباص في ترعة الشيخ عيسى، تمكن الأهالى من استخراج مصابين حتى الآن، وجار البحث عن الباقين.



وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، للبحث عن بقية الركاب في الترعة.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.