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تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الهندسة والطب والنوعية .. صور

الخميس 02/يناير/2020 - 02:57 م
الدكتور عبد الرازق
الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ
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محمود زيدان
تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي بكليات الهندسة والطب البشري والتربية النوعية.

رافق رئيس جامعة كفر الشيخ ، خلال الجولة، الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستمع رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى آراء الطلاب والطالبات حول أسئلة الامتحانات التي وصفوها بالجيدة مُعبرين عن شكرهم على تهيئة الأجواء المريحة والبيئة لمناسبة لأداء الامتحانات.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ على الاستعداد لأداء الامتحانات بما يضمن انتظامها وهدوئها في مختلف الفرق الدراسية، لافتًا إلى أن إدارة الجامعة تحرص باستمرار على متابعة سير أعمال الامتحانات.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ إلى تواجد الفريق الطبي داخل اللجان احترازًا لوقوع أي حالات مرضية طارئة لتحقيق الأهداف الأكاديمية من الامتحانات.

وأشاد بما شهده من انضباط وانتظام داخل اللجان بالكليات أثناء أداء الامتحانات مشددًا على ضرورة التزام الطلاب بقواعد وضوابط لجان الامتحان.
رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الهندسة والطب والنوعية .. صور
رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الهندسة والطب والنوعية .. صور
رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الهندسة والطب والنوعية .. صور
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