رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد امتحانات الهندسة والطب والنوعية .. صور

ماراثون الامتحانات ينطلق في الجامعات.. القاهرة تلتزم بنظام البابل شيت.. وجنوب الوادي تمنع ارتداء البناطيل المقطعة و البرمودا في اللجان.. وكاميرات مراقبة في كفر الشيخ.. وأطقم طبية في أسيوط