جامعة المنصورة تستقبل الملحق الثقافى لـ سلطنة عمان

استقبل اليوم الخميس الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتورة منى بنت موسى الزدجالية المستشار الثقافي لسفارة سلطنة عمان بالقاهرة لبحث احوال طلاب سلطنة عمان الدارسين بالكليات المختلفة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.





وحضر اللقاء الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب والدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة والدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب والدكتور شرف خاطر عميد كلية الحقوق والدكتور عادل التابعي عميد كلية الطب البيطري والدكتور محمد العجمي القائم بعمل عميد كلية التربية والدكتور أسامة العيان وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث والدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على ادارة الوافدين وسحر العراقي مدير ادارة الوافدين.





فيما تناول اللقاء بحث أحوال وانتظام طلاب سلطنة عمان أثناء دراستهم بالجامعة في مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.



