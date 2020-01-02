بحضور نخبة من اللاعبين.. لقاء لممثلي الاتحاد الأفريقي والفيفا بآداب القاهرة





تنظم كلية الآداب بجامعة القاهرة، لقاءً لممثلي الاتحاد الافريقي والفيفا بحضور نخبة من اللاعبين الأفارقة والمحترفين بدول مختلفة حول العالم وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 6 يناير.وأوضحت الكلية أنه من المقرر حضور "يوري دجوركاف" من فرنسا و "ديدي دروجبا" من ساحل العاج و"احمد حسام ميدو" من مصر، و"كليمانتين توري" من ساحل العاج.يذكر أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قام بجولة مفاجئة بمجمع الامتحانات 2 تفقد خلالها سير عملية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019 / 2020 والتي انطلقت منذ أيام بكليات الجامعة ويؤديها حوالي 260 ألف طالب وطالبة بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا وتستمر حتى 24 يناير الجاري، ورافقه خلال الزيارة الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.واطمأن الدكتور الخشت رئيس جامعة القاهرة ، على توفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم، وتواجد الأساتذة والمراقبين لحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات.