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مرأة

في شهر واحد.. مشروب سحري لإنقاص الوزن

الخميس 02/يناير/2020 - 06:01 م
مشروب التخسيس
مشروب التخسيس
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رشا عوني
الوزن الزائد شبح يطارد كثيرين لكنهم يجدون صعوبة في الانتظام على نظام غذائي لخسارة الوزن، كذلك لا يستطيعون التخلي عن بعض الوجبات التي تسبب السمنة بشكل رئيسي، لذا يمكنك تجربة بعض المشروبات الطبيعية الصحية التي تساعد على حرق الدهون في وقت وجيز لخسارة الوزن بشكل ملحوظ.

نصح موقع stylecraze بمشروب الجريب فروت والرمان لخسارة الوزن، إليك طريقة عمل مشروب التخسيس :

المكونات
نصف كوب عصير جريب فروت
نصف كوب عصير رمان
1 ملعقة صغيرة من العسل
قليل من الملح

طريقة تحضير مشروب التخسيس :
أضف الجريب فروت مع الرمان في الخلاط حتى يصبح مزيج متجانس
بعد خلطها أضف رشة ملح و ملعقة عسل أبيض خام وقلب الخليط وتناوله مرتين يوميًا لمدة شهر.

فوائد مشروب الجريب فروت والرمان في التخسيس:
الجريب فروت فعال جدا لفقدان الوزن وهو يفعل ذلك من خلال تحسين مستويات الأنسولين ، كما يساعد الرمان على تقليل الالتهاب ، وينظم ضغط الدم ، ويخفض نسبة الكوليسترول السيئ ، و كل هذه بشكل مباشر أو غير مباشر تؤدي إلى فقدان الوزن .
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