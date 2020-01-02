رئيس جامعة الفيوم يتفقد سير الامتحانات بالكليات

تفقد الكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019/2020 بعدد من الكليات يرافقه الدكتور خالد عطاالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وتابع جابر لجان الامتحانات بكلية الزراعة بحضور الدكتورة منى الخشاب عميد الكلية والدكتورة إنصاف الفل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



كما تفقد لجان الامتحانات بكلية العلوم بحضور الدكتور عرفة صبري عميد الكلية ، بالإضافة إلى كلية السياحة والفنادق بحضور الدكتور أشرف عبد المعبود عميد الكلية والدكتورة غادة وفيق وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



اطمأن الدكتور أحمد جابر شديد من الطلاب على سير ومستوى الامتحانات مقدما لهم التهنئة بالعام الميلادي الجديد، ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح.



كما استمع إلى مقترحاتهم وخاصة فيما يتعلق بتدريس اللغة الألمانية بكلية العلوم، موضحا لهم أن مركز اللغات والترجمة يوفر الدورات التدريبية اللازمة لعدد من اللغات.



