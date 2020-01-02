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فن

خالد النبوى عن صورته فى أحدث أفلامه: إيه اللي أنا عامله في نفسي ده

الخميس 02/يناير/2020 - 07:24 م
صدى البلد
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أحمد عمر
نشر الفنان خالد النبوى عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات العالمى توتير، صورة له من أحدث أعماله السينمائية "يوم وليلة " .

وعلق على الصورة قائلًا : "إيه اللي انا عامله في نفسي ده ، فيلم يوم وليله 6 يناير في دور العرض ، منصور الدهبي حبيب زملاته " .

فيلم يوم وليلة شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي التي عقدت بالمغرب في شهر أكتوبر الماضي، وحصل أحمد الفيشاوي علي جائزة أحسن ممثل، وحصلت حنان مطاوع على جائزة تقديرية.

وتدور أحداث الفيلم حول أحد الضباط الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.

"يوم وليلة" من بطولة خالد النبوي، ودرة، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وهو ﺗﺄﻟيف يحيى فكري، وﺇﺧﺮاﺝ أيمن مكرم، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي - المرايا للإنتاج الثقافي.
خالد النبوى عن صورته فى أحدث أفلامه: إيه اللي أنا عامله في نفسي ده
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