الجزائر تعلن موقفها من التدخل الأجنبي في ليبيا

أعلن وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، رفض بلاده وجود أي قوة أجنبية مهما كانت هويتها في ليبيا.



ووفقًا لصحيفة "الخبر" الجزائرية، قال بوقادوم، على هامش فعالية إرسال مساعدات إنسانية إلى ليبيا، إن بلاده ستقوم بالعديد من المبادرات في الأيام القليلة المقبلة، في اتجاه الحل السلمي للأزمة في ليبيا ما بين الليبيين فقط.



وجدد التأكيد أن "لغة المدفعية ليست هي الحل وإنما الحل يمكن في التشاور بين كافة الليبيين وبمساعدة جميع الجيران وبالأخص الجزائر".



وأشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجه بإرسال مساعدات إنسانية ومواد غذائية، وطبية تتجاوز 100 طن، عن طريق جسر جوي سيربط المطار العسكري في بوفاريك بمطار جانت الجزائريين.



وكان البرلمان التركي وافق في وقت سابق من اليوم، على تفويض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حيث صوت 325 عضوا لصالح القرار فيما رفضه 184 عضوا، والذي رفضته مصر ونددت به.