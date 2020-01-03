بـ 5 جنيهات .. أقض على السعال الجاف بهذه الوصفة العجيبة

السعال الجاف ليلا يشكل مصدر إزعاج للكثيرين ، يمكن التخلص منه بوصفة طبيعية من صنع يدك بمكونات طبيعية من مطبخك لن تتطلب منك الكثير من الوقت والجهد ولكن لها مفعول السحر فى تهدئة السعال الجاف ليلا



إليك خطوات عمل وصفة طبيعية للتخلص من السعال يقدمها موقع برايت سايد



تتكون الوصفة من الموز والماء والعسل هذا العلاج قادر على تهدئة سعال التهاب الشعب الهوائية.



كل ما عليك هو غلي بعض الماء ثم تقشير الموز وهرسه ووضع المعجون في وعاء وسكب الماء عليه وتركه حوالى 30 دقيقة.



ثم ترك الخليط يبرد ويضاف ملعقة من العسل واعط 100 مل منه لطفلك 4 مرات في اليوم.