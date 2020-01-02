رئيس جامعة طنطا يحقق في واقعة نزول مريض محمولا على السرير على سلالم مستشفى الطوارئ

أصدر الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا توجيهاته إلي الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ومدير مستشفيات الجامعة بالضرورة فتح باب التحقيق في واقعة قيام موظفين في مستشفى طنطا الجامعي بحمل سرير به مريض والنزول به على السلم من الطابق السادس، لغرفة العناية المركزة.



وأفادت مصادر داخل مستشفيات الجامعة أن المستشفى طوارئ طنطا الجامعي، شهد واقعة حمل عمال وموظفين سريرا به مريض من الطابق السادس والنزول به إلى غرفة العناية بسبب قرار مجلس إدارة منع استخدام الأسانسيرات به، لخطورتها على حياة المرضى.



وتابعت المصادر وجود تقارير لجنة من وحدة الاستشارات الهندسية بالجامعة.



وأشارت المصادر إلى أن المستشفى به 3 أسانسيرات، وتم صيانتها مؤخرا ولكن بسبب الإقبال عليها الكثيف تهالكت بسبب سوء استخدام من جانب أهالي المرضي وحفاظا علي حياتهم.