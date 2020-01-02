الزمالك يطالب باستقدام حكام أجانب لمبارياته في الدوري

طالب مجلس إدارة الزمالك، اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم باستقدام حكام أجانب لباقي المباريات المحلية المتبقية للفريق في بطولة الدوري رافضا التعاون مع لجنة الحكام التى يرأسها جمال الغندور.



وتعرض الزمالك لظلم فادح خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم في مبارياته وآخرها أسوان على حد تعبير مجلس الزمالك والاختيارات السيئة للجنة للحكام التي تكن العداء لنادي الزمالك .



ويرى مرتضى منصور ان اللجنة تجامل منافس الزمالك دائما وتتعمد عدم احتساب أهداف صحيحة وركلات جزاء صحيحة للفريق بينما تحتسب اهدافا وركلات جزاء غير صحيحة للمنافس.



وقال مرتضى منصور إن ذلك بسبب تقديم رئيس نادي الزمالك بلاغا للنيابة العامة ضد رئيس اللجنة جمال الغندور بعد إرسال الاخير رسائل سب وقذف في حق رئيس النادي.