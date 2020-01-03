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تعليم

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة.. 24 يناير

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامى
يستمر ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019 / 2020 غدا السبت وللأسبوع الثاني علي التوالي بكليات جامعة القاهرة والتي انطلقت يوم السبت الماضي.

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى 24 يناير المقبل، وقد أعلنت الكليات جداول الامتحانات وتوقيتاتها وأماكن اجرائها، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة سير الامتحانات التي يؤديها نحو 260 ألف طالب، في إطار الالتزام بقواعد الامتحانات وضوابطها.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سُبل الراحة مثل الكهرباء والتهوية وسيارات الإسعاف، وتوفير قاعات تستوعب أعداد الطلاب، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لبدء الامتحانات ونهاياتها مع مراعاة أعياد الأخوة المسيحيين، كما شدد الدكتور الخشت، في توجيهاته على ضرورة الالتزام بنظام الامتحانات وفق نظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية التي سبق إقرارها والتي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة.
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