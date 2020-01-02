ليفربول يغرد منفردا في الصدارة بفارق 13 نقطة عن ليستر بثنائية في شباك شيفيلد

حقق فريق ليفربول فوزا سهلا على ضيفه شيفيلد يونايتد، ليوسع الفارق في القمة منفردًا، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ21 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على أرضية ملعب "الأنفيلد".



وأحرز ليفربول الهدف الأول بعد مرور 4 دقائق فقط عن طريق محمد صلاح بعد انطلاقة من روبرتسون على يسار الملعب واستغل الأخير تعثر مدافع شيفيلد لينطلق بشكل سريع إلى داخل منطقة الجزاء ويمرر كرة لصلاح علي حدود منطقة الـ6 ياردات أمام المرمى وسددها على يمين حارس المرمى.



وجاء الهدف الثاني عبر السنغالي ساديو ماني من تمريرة محمد صلاح داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين ليسدد ماني الكرة تصطدم بحارس المرمى ثم يعود ويسددها في المرمى الخالي من الحارس.



ووصلت نسبة الاستحواذ إلى 70% لصالح كتيبة يورجن كلوب مقابل 30% للضيوف شيفيلد يونايتد، حيث حرمت راية التسلسل الأخير من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 25 .



ودخل ليفربول اللقاء محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو في خط هجوم الريدز بقيادة الألماني يورجن كلوب.



الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 58 نقطة موسعا الفارق إلى 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي، و14 نقطة عن مانسشتر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثالث في جدول الترتيب.