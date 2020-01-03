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فن

تامر حسني يتصدر تويتر بعد تسريب فيلم فلوس

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:35 ص
تامر حسني
تامر حسني
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شروق ابراهيم
تصدر الفنان تامر حسني لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بعد تسريب فيلمه الفلوس عبر الإنترنت عقب أيام قليلة من طرحه.

وكان فيلم الفلوس حقق إيرادات بلغت ١٤ مليون جنيه بعد ٤ ملايين من طرحه بالسينمات المصرية والعربية.

وتدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

يذكر أن فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام. والفيلم إنتاج مشترك بين شركة "نيوسنشري" للإنتاج الفني وشركة "أفلام مصر العالمية" وشركة "الكوت".
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