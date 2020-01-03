صوروني بالموبايلات.. فتاة المنصورة ضحية التحرش تكشف كواليس الواقعة

كشفت فتاة المنصورة ضحية واقعة التحرش الجماعى ليلة رأس السنة، عن تفاصيل الواقعة لأفراد الشرطة عقب التوصل إليها.



وعقب تداول الواقعة علي مواقع التواصل الاجتماعي، تم تشكيل فريق بحث برئاسة مفتشى قطاع الأمن العام وتم تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنها «طالبة» 20 سنة مقيمة بمدينة المنصورة وصديقتها 20 سنة طالبة بجامعة المنصورة.



وقررت الضحية الأولى في أقوالها، أنها أثناء سيرها بشارع الجمهورية تعرض لهما بعض الصبية والشباب بالقول وتصويرهما بالهواتف المحمولة فتدخل بعض المارة في محاولة منعهم الأمر الذي أدى لحدوث مشادة بين عدد من المارة.



وعقب ذلك ألقى ضباط الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على 7 متهمين من مرتكبي الواقعة.



وتوصلت جهود البحث إلى تحديد شخصية بعض المتهمين وهم 7 بينهم 4 طلاب- 18 سنة- وطالبين- 20 سنة- وماسح أحذية - 20 سنة -، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة.



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو ذكروا بأن الواقعة كانت في منطقة المشاية بالقرب من جامعة المنصورة، وإن الفتاة تعرضت للتحرش وسط الشارع على يد عدد كبير من الشباب، وإنها كانت تسير في الشارع مع شاب وفتاة أخرى، وكانت ترتدى فستانًا مفتوحًا وقصيرًا، وفوجئت بشباب يلمسون مناطق حساسة بجسدها والتحرش بها على حد وصفهم.