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توك شو

أحمد عبدالعزيز: سعيد بتقديم أدوار تاريخية أثرت في الجمهور

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:01 ص
الفنان أحمد عبد
الفنان أحمد عبد العزيز
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قسم التوك شو
أكد الفنان أحمد عبد العزيز، أن الجمهور العاشق للفن التراثي دائمًا ما يتذوق ويقدر الأدوار التاريخية ذات المغذي والمعنى الحقيقي.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال حواره مع الإعلامي أيمن عدلي مقدم برنامج "أخبار مصر"، أن الأعمال التراثية تبقى آلاف السنين نظرًا لأهميتها ولرسالتها الخالدة التي تقدمها لجمهورها، مشيرًا إلى أنه كان سعيد الحظ بأداء أدوار تاريخية أثرت في الجمهور لسنوات عديدة، وأصبحوا يحفظون مشاهده عن ظهر قلب.

وأشار إلى أن مصر بلد الفن والحضارة والثقافة والنخب والقوى الناعمة المصرية، مؤكدًا أننا أصبحنا نعيش في مرحلة انطلاق الدولة نحو الاهتمام بالفن والموسيقى والأعمال الدرامية.
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