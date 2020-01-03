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عبد العزيز: أردوغان يحلم بإعادة الخلافة العثمانية ويطمع في الثروات العربية.. فيديو

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:17 ص
أسامة عبد العزيز
أسامة عبد العزيز الكاتب الصحفى المتخصص فى الشأن التركي
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البهى عمرو
قال أسامة عبد العزيز الكاتب الصحفى المتخصص فى الشأن التركي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يرى ان له حق في الثروات العربية ويحلم بإعادة الخلافة العثمانية.

وأضاف عبد العزيز، خلال حواره ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي، رامي رضوان، أن أردوغان لديه مشكلات كثيرة فى الداخل بتركيا.

وأشار إلى أن أردوغان لن ينجح فى انتخابات 2023، إذا استمر على الوضع الحالي، و أردوغان، يهرب من الداخل إلى الخارج، حتى يكون له موطن قدم.

وكشف أن أردوغان يرى أن ما يقوم به هو البحث عنه هو إرث الأجداد العثمانيين، مؤكدًا أن الدول العربية يجب أن تتحرك، وذلك بعد أن أعلنت مصر فى الأيام الماضية اجتماع لـ الجامعة العربية وماقامت به الدبلوماسية بتوضيح الصورة.

وفى نفس السياق أوضح أسامة عبد العزيز، أن رجب طيب أردوغان يسعى أن تظل حكومة السراج قائمة من أجل تنفيذ المخططات التى يسعى إليها.
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