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رياضة

فرجاني ساسي يغادر الزمالك لـ تونس

الجمعة 03/يناير/2020 - 02:15 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
وافق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح التونسى فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق إجازة لمدة يومين للسفر إلى تونس للاطمئنان على أسرته على أن يعود بعد لقاء طنطا خاصة أنه لن يشارك فى اللقاء لحصوله على الإنذار الثالث.

كما وافق أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على سفر اللاعب .

وحصل أيضا طارق حامد علي راحة لمدة يومين بإذن من الجهاز الفني لغيابه عن مباراة طنطا للإيقاف .
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