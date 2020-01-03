صحفي ليبي يلقن محللا تركيا درسا على الهواء .. والسبب الخازوق أردوغان.. فيديو

نشبت مشادة كلامية بين الصحفي الليبي عبد الحكيم معتوق، و أوكتاي يلماز المحلل السياسي التركي على الهواء وذلك بسبب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



حيث قال الصحفي الليبي عبد الحكيم معتوق، إنهم يعتمدون فى ازمتهم الحالية على إرادة الشعب الليبي، موضحًا أن تاريخ ليبيا معروف، وعلى أوكتاي يلماز أن يقرء التاريخ الليبي جيدًا.



وأضاف عبد الحكيم معتوق، خلال حواره على أحد القنوات الفضائية، ان الاتراك العثمانيين قاموا بمجزرة " الجوازة" منذ أكثر من 200 عام والتى راح ضحيتها 10 آلاف ليبي، وأن اوكتاي يلماز يجب أن يعرف من هو غومة المحمودي .



وأوضح عبد الحكيم معتوق، الجيش الوطنى الليبي يلتف عليه كبار القبائل الشريفة، التى سجلت ملاحم بطولية على مر التاريخ، وأن الجيش الليبي سيأكل من يبعثهم أردوغان.



وقام الصحفي الليبي عبد الحكيم معتوق، أنه لا يريد ان يعود الخازوق إلى بلده، وأردوغان يريد أن يعيد العصابة التى دمرت ليبيا.



وقد قال أوكتاي يلماز المحلل السياسي التركى، إن تركيا دولة ديمقراطية، وتمتلك أحزاب حقيقية وهناك آراء مختلفة، و أن المعارضة التركية قالت أن التدخل العسكري سيهدد أمن البلاد وحياة الجنود.



وأوضح المحلل الليبي، أن عبد الحكيم معتوق، يقوم بتوجيه الشتائم لاردوغان، ويقوم بتوجية الشتائم للدولة التركية.

