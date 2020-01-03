شوارع العراق تنتفض فرحا لمقتل رأس حربة الإرهاب قاسم سليماني.. فيديو

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فرحة شباب الحرية بمقتل قاسم سليماني #يتبع pic.twitter.com/78oXNDLi4x — Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) January 3, 2020

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فرحة شباب الحرية بمقتل قاسم سليماني #يتبع pic.twitter.com/X0mbuMsXlN — Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) January 3, 2020

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة خروج مظاهرات حاشدة منذ قليل في شوارع العراق، فرحًا بالضربة جوية أميركية التي استهدفت المنطقة القريبة لمطار بغداد بـ3 صواريخ كاتيوشا، أسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" التابع الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب زعيم مليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.وقالت قناة العراقية الرسمية إن القياديين قتلا في القصف الذي استهدف موكبا في محيط مطار بغداد، بعد أن كانت مصادر قد تحدثت عن سقوط ثمانية قتلى في الضربات بينهم إيرانيون وعراقيون ولبنانيون.ومنذ قليل، نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قوله إن الوزارة بانتظار تحليل الحمض النووي DNA لسليماني والمهندس، لتأكيد مقتلهما بشكل رسمي.ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في العراق.