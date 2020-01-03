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أخبار العالم

شاهد.. تغريدة غامضة لترامب بعد مقتل قاسم سليماني في العراق

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:43 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" أثارت تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصحفيين، حيث نشر صورة العلم الأمريكي، وذلك بعد لحظات قليلة من الإعلان عن مقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب زعيم مليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية استهدفت المنطقة القريبة لمطار بغداد بـ3 صواريخ كاتيوشا.

ومنذ قليل، نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قوله إن الوزارة بانتظار تحليل الحمض النووي DNA لسليماني والمهندس، لتأكيد مقتلهما بشكل رسمي.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في العراق.


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