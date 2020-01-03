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رياضة

شوبير يستنكر تجاهل دعوة حسام حسن لـ حضور حفل الأفضل في أفريقيا

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:17 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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ياسمين تيسير
استنكر الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تجاهل دعوة النجم المصري حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة لـ حضور حفل أفضل لاعب في افريقيا والذي سيقام في الغردقة خلال الشهر الجاري.

وأكد أحمد شوبير في تصريحات عبر قناة " اون سبورت " أن الكرة المصرية تمتلك العديد من الأسماء اللامعة والتي يجب ان تتواجد في تلك المحافل الهامة مشددا ان حسام حسن نجم كبير وله بصماته الرائعة في مجال الكرة ولكن دائما ما يتم تجاهل دعوته لحضور تلك المناسبات.

وأضاف أحمد شوبير أن حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب نجم كبير و يجب أن تتم دعوته لحضور الحفل مشددا ان مازال هناك متسع من الوقت لـ دعوة هؤلاء النجوم.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة الغردقة حفل الاتحاد الأفريقي لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، في الـ7 من يناير الجاري.
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