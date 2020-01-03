AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مستشار الرئيس الإيراني يتوعد ترامب: ستتحمل عواقب استهداف قاسم سليماني

الجمعة 03/يناير/2020 - 06:10 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتحملان عواقب استهداف قائد "فيلق القدس" التابع الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وأضاف آشنا في تصريحات نقلتها وكالة "إسنا" الإيرانية: ": من يتجاوز الخطوط الحمراء لإيران عليه تحمل تبعات عمله، فترامب أدخل المنطقة في أخطر ظروفها وعلى واشنطن تحمل تداعيات اغتيال سليماني ".

جاء ذلك بعد الضربة الجوية الأميركية التي استهدفت المنطقة القريبة لمطار بغداد بـ3 صواريخ كاتيوشا، أسفرت عن مقتل قائد "فيلق القدس" التابع الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب زعيم مليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

ومنذ قليل قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إن قوات أمريكية قتلت قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني في العراق، وذلك بناء على تعليمات الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف البيان: "الضربات الأمريكية هدفت لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، ذلك أن قاسم سليماني وفيلق القدس كانوا مسئولين عن مقتل مئات الأمريكيين وقوات التحالف وإصابة آلاف آخرين، كما أن سليماني وافق على الهجوم الأخيرة على السفارة الأمريكية في بغداد".

وتابع: "قاسم سليماني كان يعد خططًا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة، والولايات المتحدة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية شعبها ومصالحها في أي مكان في العالم".

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" صورة للعلم الأمريكي دون أن يعلق بأي شيء عليها.

من جانب آخر، نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قوله إن الوزارة بانتظار تحليل الحمض النووي DNA لسليماني والمهندس، لتأكيد مقتلهما بشكل رسمي، مضيفًا أن الرئيس دونالد ترامب وافق على عملية الاستهداف.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في العراق.



أقرأ أيضا:







Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنتاجون يكشف دور ترامب في عملية استهداف قاسم سليماني

مخاوف من اندلاع حرب.. أول تعليق من الكونجرس الأمريكي على مقتل قاسم سليماني في العراق

بيان عاجل من البنتاجون بشأن عملية استهداف قاسم سليماني في العراق

السيناتور جراهام عن مقتل قاسم سليماني: شكرا لترامب على شجاعته

بعد مقتل قاسم سليماني.. ارتفاع هائل في أسعار النفط وسط مخاوف اندلاع حرب مع إيران

البيت الأبيض: ترامب وافق على استهداف قاسم سليماني كعمل دفاعي

ترشيحاتنا

أمير مرتضى: الحكام وراء خسارة الدوري الماضي.. ولن نلعب بحكام مصريين.. فيديو

قبل أيام من وفاتها .. شخص تمنى الموت لـ نجوى قاسم وهكذا ردت عليه

بيان عاجل من البنتاجون بشأن عملية استهداف قاسم سليماني في العراق

أحمد الشناوي يؤكد أحقية الزمالك وأسوان في ضربة جزاء.. وطرد طارق حامد مستحق

إليسا تشعل الكويت بحفلها وسط حضور جماهيري كبير .. فيديو

بعد 5 أيام من حفل زفافها.. عروس تودع والدها المصاب بالسرطان.. صور

AdvertisementS

قبل أيام من وفاتها .. شخص تمنى الموت لـ نجوى قاسم وهكذا ردت عليه

صوروني بالموبايلات.. فتاة المنصورة ضحية التحرش تكشف كواليس الواقعة

عتاب مسئول كبير بالأهلي وراء تراجع عبدالحفيظ عن موقفه من أزمة كهربا

الحرب تشتعل.. أول تعليق من إيران على استهداف قاسم سليماني في العراق

بيان عاجل من البنتاجون بشأن عملية استهداف قاسم سليماني في العراق

شاهد لحظة انهيار مذيعة قناة الحدث على الهواء أثناء قراءة خبر مؤلم

بيان عاجل للحكومة الليبية المؤقتة بشأن الغزو التركي

بعد مقتل قاسم سليماني.. ارتفاع هائل في أسعار النفط وسط مخاوف اندلاع حرب مع إيران

بترديد كلمة فضيحة.. جماهير الزمالك تهاجم حكم مباراة الفريق أمام أسوان.. فيديو

رد فعل مصطفى محمد عقب خروجه من مباراة الزمالك وأسوان .. فيديو

اخبار الرياضة| التسريبات تصدم محمد صلاح بشأن جائزة أفضل لاعب أفريقي.. تركي آل الشيخ يفاجئ متابعيه برسالة مؤثرة

مدينة إسلامية هي الأعلى نسبة في إدمان النساء للمخدرات| تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة انهيار مذيعة قناة الحدث على الهواء أثناء قراءة خبر مؤلم

بفستان قصير .. هيفاء وهبي تشعل إنستجرام بهذه الإطلالة

مرعب.. شاهد لحظة ابتلاع الأمواج لرجل وقف على صخرة وسط المحيط