أخبار الرياضة..رد فعل مصطفى محمد عقب خروجه من مباراة الزمالك وأسوان.. سر أزمة طرد طارق حامد

-فرجاني ساسي يغادر الزمالك لـ تونس

نشر موقع "صدى البلد" على مدار فجر الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :