أخبار الرياضة..رد فعل مصطفى محمد عقب خروجه من مباراة الزمالك وأسوان.. سر أزمة طرد طارق حامد

نشر موقع "صدى البلد" على مدار فجر الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
-فرجاني ساسي يغادر الزمالك لـ تونس
وافق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح التونسى فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق إجازة لمدة يومين للسفر إلى تونس للاطمئنان على أسرته على أن يعود بعد لقاء طنطا خاصة أنه لن يشارك فى اللقاء لحصوله على الإنذار الثالث.
-رد فعل مصطفى محمد عقب خروجه من مباراة الزمالك وأسوان .. فيديو
قام باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بـ تحية مصطفي محمد نجم الفريق عقب خروجه من ملعب مباراة الفريق امام أسوان في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز.
-البرق يبدع.. نجم الزمالك يتغزل في محمد صلاح عقب مباراة ليفربول وشيفيلد
أشاد أيمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق، بـ محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب عقب مباراة الفريق أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.
-قرار عاجل من كارتيرون استعدادا لـ مباراة طنطا
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني دخول الفريق في معسكر مغلق بمدينة المنصورة غدا السبت استعدادا للقاء طنطا.
-رد فعل كارتيرون عقب إهدار محمود علاء لـ ضربة الجزاء .. فيديو
حقق فريق الزمالك الفوز أمام نظيره أسوان بهدفين مقابل لا شىء مساء أمس على استاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز.
-مش عارف اخرج.. شاهد | سر أزمة طرد طارق حامد خلال مباراة الزمالك وأسوان
حقق فريق الزمالك فوزا غاليا أمام فريق أسوان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة وأحرز ثنائية الفارس الأبيض مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو.
-شوبير يستنكر تجاهل دعوة حسام حسن لـ حضور حفل الأفضل في أفريقيا
استنكر الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تجاهل دعوة النجم المصري حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة لـ حضور حفل أفضل لاعب في افريقيا والذي سيقام في الغردقة خلال الشهر الجاري.
-فرحة عارمة لـ طفل زملكاوي عقب فوز الفريق أمام أسوان.. فيديو
حرص طفل من مشجعي فريق الزمالك على الاحتفال بـ فوز الفريق أمام أسوان بهدفين مقابل لا شيء بإستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.
-فرجاني ساسي يغادر الزمالك لـ تونس
وافق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح التونسى فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق إجازة لمدة يومين للسفر إلى تونس للاطمئنان على أسرته على أن يعود بعد لقاء طنطا خاصة أنه لن يشارك فى اللقاء لحصوله على الإنذار الثالث.
-رد فعل مصطفى محمد عقب خروجه من مباراة الزمالك وأسوان .. فيديو
قام باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بـ تحية مصطفي محمد نجم الفريق عقب خروجه من ملعب مباراة الفريق امام أسوان في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز.
-البرق يبدع.. نجم الزمالك يتغزل في محمد صلاح عقب مباراة ليفربول وشيفيلد
أشاد أيمن يونس نجم الزمالك والمنتخب السابق، بـ محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب عقب مباراة الفريق أمام شيفيلد يونايتد في الدوري الانجليزي.
-قرار عاجل من كارتيرون استعدادا لـ مباراة طنطا
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني دخول الفريق في معسكر مغلق بمدينة المنصورة غدا السبت استعدادا للقاء طنطا.
-رد فعل كارتيرون عقب إهدار محمود علاء لـ ضربة الجزاء .. فيديو
حقق فريق الزمالك الفوز أمام نظيره أسوان بهدفين مقابل لا شىء مساء أمس على استاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز.
-مش عارف اخرج.. شاهد | سر أزمة طرد طارق حامد خلال مباراة الزمالك وأسوان
حقق فريق الزمالك فوزا غاليا أمام فريق أسوان بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة وأحرز ثنائية الفارس الأبيض مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو.
-شوبير يستنكر تجاهل دعوة حسام حسن لـ حضور حفل الأفضل في أفريقيا
استنكر الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تجاهل دعوة النجم المصري حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة لـ حضور حفل أفضل لاعب في افريقيا والذي سيقام في الغردقة خلال الشهر الجاري.
-فرحة عارمة لـ طفل زملكاوي عقب فوز الفريق أمام أسوان.. فيديو
حرص طفل من مشجعي فريق الزمالك على الاحتفال بـ فوز الفريق أمام أسوان بهدفين مقابل لا شيء بإستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.