AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تعليق من حركة حماس على مقتل قاسم سليماني

الجمعة 03/يناير/2020 - 08:59 ص
قاسم سليماني قائد
قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني
Advertisements
شيماء مصطفى
نعت حركة حماس، اليوم الجمعة، قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي قتل في ضربة جوية أمريكية، قرب مطار بغداد الدولي.

وقالت حماس، في بيان، إنها تنعي سليماني أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين، مقدمة التعزية للشعب العراقي في ضحايا أبنائه أيضًَا جراء الغارة الأمريكية.

وأدانت الحركة الضربات الأمريكية المستمرة، مؤكدة أنها تزرع وتبث التوتر في المنطقة.

وكان قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، قد قتلا في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. 

وقطع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو زيارته إلى اليونان للعودة فورا إلى إسرائيل بعد عملية اغتيال قائد فيلق القدس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اللقطات الأولى لاستهداف قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق.. فيديو وصور

شاهد.. تغريدة غامضة لترامب بعد مقتل قاسم سليماني في العراق

البيت الأبيض: ترامب وافق على استهداف قاسم سليماني كعمل دفاعي

الحرب تشتعل.. أول تعليق من إيران على استهداف قاسم سليماني في العراق

اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي في إيران لبحث مقتل قاسم سليماني

نيويورك تايمز تكشف تفاصيل مثيرة عن عملية استهداف قاسم سليماني في العراق

ترشيحاتنا

مدينة إسلامية هي الأعلى نسبة في إدمان النساء للمخدرات| تعرف عليها

لا أثر.. شاهد لحظة مريبة لسيارة تطير من فوق الجبل وغموض حول الحادث

الحرب تشتعل.. أول تعليق من إيران على استهداف قاسم سليماني في العراق

لاعبو أسوان يهاجمون طارق حامد عقب طرده من مباراة الفريق أمام الزمالك.. فيديو

شاهد.. العراقيون يحتفلون في الشوارع بمقتل قاسم سليماني وقيادات الحشد الشعبي

روحاني عن مقتل سليماني: سيجعل إيران أكثر حسما في مواجهة أمريكا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق دور الحسد فى تأخر نجومية صلاح منصور 15 عاما.. وأسرار تسبب أدائه التمثيلى فى محاولة قتله ودور السادات فى مآسي موت نجليه.. وكواليس اخفائه إخلاصه الزوجي خلف وجه الشرير

لحظات رومانسية بين كاميلا كابيلو وشون مينديز في شوارع كندا ..صور

لا أثر.. شاهد لحظة مريبة لسيارة تطير من فوق الجبل وغموض حول الحادث