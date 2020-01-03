أول تعليق من حركة حماس على مقتل قاسم سليماني

نعت حركة حماس، اليوم الجمعة، قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي قتل في ضربة جوية أمريكية، قرب مطار بغداد الدولي.





وقالت حماس، في بيان، إنها تنعي سليماني أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين، مقدمة التعزية للشعب العراقي في ضحايا أبنائه أيضًَا جراء الغارة الأمريكية.





وأدانت الحركة الضربات الأمريكية المستمرة، مؤكدة أنها تزرع وتبث التوتر في المنطقة.





وكان قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، قد قتلا في ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد فجر اليوم الجمعة.





واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.



