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أخبار العالم

بعد مقتل سليماني.. عادل عبد المهدي يدعو البرلمان العراقي لعقد جلسة طارئة

الجمعة 03/يناير/2020 - 09:54 ص
رئيس حكومة تصريف
رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي عادل عبد المهدي
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شيماء مصطفى
دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، البرلمان العراقي لعقد جلسة طارئة، وذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. 

ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، ندد المهدي، بمقتل سليماني والمهندس، قائلًا إن هذه الغارة الجوية تعد خرقًا لاتفاقية الوجود الأمريكي في العراق.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت سليماني.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، اتهم الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ "الانتقام" لمقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، معلنا الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.
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