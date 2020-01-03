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أخبار العالم

السفارة الإيرانية بلبنان تفتح أبوابها لتلقي التعازي في قاسم سليماني

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:15 م
قاسم سليماني
قاسم سليماني
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شيماء مصطفى
أعلنت السفارة الإيرانية في لبنان، اليوم الجمعة، فتح أبوابها لتلقي التعازي في قاسم سليماني، الذي قٌتل في غارة أمريكية، فجر الجمعة، بالقرب من مطار بغداد الدولي.

ووفقًا لعدد من وسائل الإعلام اللبنانية، قالت السفارة: "تتقبل السفارة التعازي في مقرها في بئر حسن، يومي الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا والسبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت سليماني.

واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني بـ "الانتقام" لمقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، وتم إعلان الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.

وفور ذلك، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، رعاياها في العراق، إلى المغادرة فورًا، وذلك عقب مقتل قاسم سليماني.
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