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أخبار العالم

عمليات قذرة وسرية.. ما هو فيلق القدس الذي قاده قاسم سليماني؟

الجمعة 03/يناير/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
نشرت قناة فوكس نيوز الأمريكية تقريرا عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقائده قاسم سليماني، الذي تم اغتياله بواسطة صواريخ أطلقتها طائرة مسيرة على سيارته أثناء خروجها من مطار بغداد.

وبحسب القناة الأمريكية، فإن فيلق القدس يعتبر منظمة تصنفها الولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية، تقوم بأداء دور قذر من وراء الكواليس لإيران لعقود من الزمن، وتلعب دائما على وتر فرق تسد.

ولفتت القناة إلى أن فيلق القدس أقام شبكة واسعة في البلد الذي مزقته الحرب، لتجنيد العراقيين ليس فقط الميليشيات الشيعية ولكن أيضًا الشيعة المتحالفين مع واشنطن. وتعمل قوة فيلق القدس وعناصر أخرى في الخارج، وتعمل مع حزب الله اللبناني والميليشيات الشيعية في العراق والشيعة في أفغانستان.

ويقول علي الفونه، الباحث الإيراني المولد، في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن إستراتيجية فيلق القدس تعكس اتجاهًا أكبر في المجتمع الإيراني، من خلال تحولها البطيء من ثيوقراطية إسلامية متطرفة إلى ديكتاتورية عسكرية، مع تولي الحرس الثوري الإيراني دور أكبر من أي وقت مضى. مشيرا إلى أن هذه المنظمة شاركت في نشر الرعب الطائفي في العراق. والآن، هي القوة التي لجأت إليها الحكومة العراقية للحصول على المساعدة من أجل تحرير تكريت من إرهابيي داعش.
وتشير القناة الأمريكية إلى أن تعداد أعضاء فيلق القدس يتراوح ما بين 15 - 20 ألف شخص.

ووصفت فوكس نيوز قاسم سليماني بأنه الشخص الأكثر مسؤولية عن زعزعة الاستقرار والتوترات الطائفية التي زرعتها إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ونقلت عن جوردان ستيكلر، محلل أبحاث في جماعة المعارضة ضد إيران النووية (UANI) ، قوله في مايو الماضي ، إن سليماني ينظر إليه من قبل خصومه على أنه خبير استراتيجي رائع بسبب ريادته لمذهب الحرب غير المتكافئة في إيران.

وأضاف: " أن سليماني استخدم تكتيكات بما في ذلك الهجمات الإرهابية والعمليات السرية والاستعانة بمصادر خارجية للقتال مع الميليشيات الأجنبية لتقويض سيادة الدول المجاورة وتوسيع نفوذ إيران العسكري والدبلوماسي".

تم تصنيف قوة القدس على أنها منظمة إرهابية أجنبية (FTO) من قبل الولايات المتحدة في أبريل 2019. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها الولايات المتحدة ذراع حكومة أخرى باعتبارها منظمة إرهابية أجنبية. واتهمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قوة القدس بتوفير الأسلحة وغيرها من الدعم المادي لمساعدة الرئيس بشار الأسد في القتال بسوريا.

وقال محللون عسكريون إن الحرس الثوري الإيراني بدأ نشر مقاتلين في الخارج أثناء الحرب الإيرانية العراقية من 1980 إلى 1988 "بتصدير قيم الثورة في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وقال ماهان عابدين ، الخبير الإيراني ومدير الأبحاث في مركز دراسات الإرهاب الذي يتخذ من لندن مقرًا له: في عام 2007: "ما تفعله القدس متخصص للغاية ، وهو أخطر العمل ، لافتا إلى أنها منظمة تعمل تحت الأرض".

وأكدت فوكس نيوز على أن فيلق القدس هو من أكثر النخبة سرية في الفروع العسكرية الإيرانية. على مدار العقدين الماضيين، يُعتقد أن الفيلق ساعد في تسليح وتدريب جماعة حزب الله في لبنان ومقاتلي القاعدة في البوسنة وأفغانستان، وحتى القوات السودانية التي تقاتل في جنوب السودان.

ولفتت إلى أن فيلق القدس هو جزء من الحرس الثوري الإيراني ، المنفصل عن الجيش النظامي، ويرفع تقاريره مباشرة إلى المرشد الأعلى في إيران ويكلف بحماية الحكومة في إيران.
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