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أخبار العالم

روحاني: عملية قتل سليماني مؤشر على عجز أمريكا وضعفها في المنطقة

الجمعة 03/يناير/2020 - 01:54 م
حسن روحاني
حسن روحاني
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أ ش أ
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني ، اليوم الجمعة، إن عملية قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وعدد من القادة الآخرين منهم نائب رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ أبومهدي المهندس ، إثر هجوم جوي أمريكي، هي مؤشر آخر على عجز أمريكا وضعفها في المنطقة .. مؤكدا أن بلاده ستنتقم من "أمريكا المعتدية".

ونقلت وكالة /مهر/ الإيرانية للأنباء عن روحاني قوله - في بيان أصدره اليوم ردا على عملية مقتل سليماني - "إن هذا الحدث سيزيد من عزيمة الشعب الإيراني والشعوب المتحررة الأخرى في الصمود ومجابهة الأطماع الأمريكية".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت فجر الجمعة، عن مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، إثر هجوم جوي للقوات الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي، بناء على تعليمات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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