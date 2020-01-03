روحاني: عملية قتل سليماني مؤشر على عجز أمريكا وضعفها في المنطقة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني ، اليوم الجمعة، إن عملية قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وعدد من القادة الآخرين منهم نائب رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ أبومهدي المهندس ، إثر هجوم جوي أمريكي، هي مؤشر آخر على عجز أمريكا وضعفها في المنطقة .. مؤكدا أن بلاده ستنتقم من "أمريكا المعتدية".





ونقلت وكالة /مهر/ الإيرانية للأنباء عن روحاني قوله - في بيان أصدره اليوم ردا على عملية مقتل سليماني - "إن هذا الحدث سيزيد من عزيمة الشعب الإيراني والشعوب المتحررة الأخرى في الصمود ومجابهة الأطماع الأمريكية".



