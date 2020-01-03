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رياضة

في بيان رسمي.. سموحة يطالب بالتحقيق في أخطاء الحكام

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:47 م
صدى البلد
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نور عادل
أصدر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر، بيانا بشأن الأخطاء التحكيمية، التي وصفها بأنها تسببت في خسارة فريقه أمام المصري البورسعيدي، أمس، على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة 11 من مسابقة الدوري الممتاز .

وذكر سموحة في بيانه، أن حكم مباراة المصري احتسب ركلة جزاء غير صحيحة، مشيرا إلى أنه "تعرض لظلم كبير في مبارتي المقاولون وأسوان".

وطالب البيان، اتحاد الكرة بالتحقيق في الأخطاء التحكيمية التي وقعت منذ بداية الموسم، وأثرت على نتائج الفريق في المباريات.

ودعا سموحة إلى تحقيق العدالة والمساواة بين جميع فرق المسابقة؛ حرصا على مسيرة الكرة المصرية وسمعتها.

ويحتل سموحة المركز الخامس بترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 5 مواجهات، وهزم في مباراتين فقط.
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