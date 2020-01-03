التشكيل.. الدوسري يقود الهلال أمام الفيصلي في كأس خادم الحرمين

أعلن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره نادي الفيصلي، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.



وجاء التشكيل كالآتي:



في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف



خط الدفاع: محمد البريك - جانج هيون سو - علي البليهي - ياسر الشهراني



خط الوسط: محمد كنو - جوستافو كويلار - سبياستيان جيوفينكو



خط الهجوم: أندريه كاريلو - سالم الدوسري - صالح الشهري.



وتقام المباراة في السابعة إلا عشر دقائق ، على ستاد مدينة الملك سلمان الرياضية.