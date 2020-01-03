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رياضة

التشكيل.. الدوسري يقود الهلال أمام الفيصلي في كأس خادم الحرمين

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:57 م
سالم الدوسري لاعب
سالم الدوسري لاعب نادي الهلال
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إسماعيل محمود
أعلن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره نادي الفيصلي، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك - جانج هيون سو - علي البليهي - ياسر الشهراني

خط الوسط: محمد كنو - جوستافو كويلار - سبياستيان جيوفينكو

خط الهجوم: أندريه كاريلو - سالم الدوسري - صالح الشهري.

وتقام المباراة في السابعة إلا عشر دقائق ، على ستاد مدينة الملك سلمان الرياضية.
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