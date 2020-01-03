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فن

توكلنا على الله.. هبة عبد الغنى برفقة ياسمين صبرى من كواليس الفرصة الثانية

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:51 م
كواليس الفرصة الثانية
كواليس الفرصة الثانية
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محمد بدران
نشرت هبة عبد الغني صورًا جديدة له عبر حسابها على "انستجرام" من كواليس مسلسلها الجديد "الفرصة الثانية" الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان 2020.

وظهرت هبة عبد الغني في الصورة برفقة النجمة ياسمين صبري بطلة العمل ومجموعة من الفنانين ذلك أثناء التحضيرات لبدء العمل، وعلقت قائلًة: "بسم الله الرحمن الرحيم استنونا ان شاء الله في مسلسل فرصة ثانية رمضان 2020 توكلنا على الله صاحب الفضل".

ويعد هذا العمل ثاني تعاون يجمع هبة عبد الغني وياسمين صبري بعدما قدما سويا مسلسل الحصان الأسود" الذي عرض رمضان 2017، هذا إلي جانب كونه التعاون الأول الذي يجمع هبة مع كل من المؤلف محمد سيد بشير والمؤلف مصطفى جمال هاشم و المخرج مرقس عادل .

يشار إلي أن ‎مسلسل " فرصة ثانية" تخوض من خلاله ياسمين صبري ثاني بطولة مطلقة لها بالساحة الدرامية، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير.

ويشارك في البطولة كل من أحمد مجدي وإدوارد وايتن عامر ودياب وهبة عبدالغني ومحمود البزواي ونهال عنبر واحمد النجار وجاري التعاقد مع العديد من الفنانين خلال الفترة المقبلة.
توكلنا على الله.. هبة عبد الغنى برفقة ياسمين صبرى من كواليس الفرصة الثانية
توكلنا على الله.. هبة عبد الغنى برفقة ياسمين صبرى من كواليس الفرصة الثانية
توكلنا على الله.. هبة عبد الغنى برفقة ياسمين صبرى من كواليس الفرصة الثانية
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