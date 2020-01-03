ترامب: أمرت بقتل الإرهابي الأول في العالم قاسم سليماني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني قتل وألحق الأذى بعدد كبير من الأمريكيين، وقتل الكثير من المحتجين خلال احتجاجات إيران الأخيرة.



وأضاف ترامب، في كلمة متلفزة، "سنلاحق أي شخص يعتدي على الولايات المتحدة أو حلفائها، وأنا مستعد لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمريكيين".



وأكد ترامب أن "الجيش الأمريكي قتل قاسم سليماني بناء على أوامر مني، ونجحنا في القضاء على الإرهابي الأول بالعالم قاسم سليماني".



وتابع ترامب "الهجمات الأخيرة على أهداف أميركية في العراق كانت بتوجيهات من قاسم سليماني، وكان يخطط لهجمات وشيكة على دبلوماسيين وجنود أمريكيين ".



وأوضح ترامب "لا نريد تغيير النظام الإيراني لكن عليهم إنهاء سلوكهم الإرهابي ووقف سياساتهم القائمة على زعزعة استقرار دول الجوار".



وقال ترامب "كان يتعين تصفية سليماني منذ فترة طويلة وكان يمكن ذلك أن ينقذ الكثير من الأرواح".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في تغريدات له على تويتر، بعد ساعات من مقتل سليماني، أن "الجنرال قاسم سليماني قتل وأصاب الآلاف من الأمريكيين على مدار فترة طويلة، وكان يخطط لقتل المزيد لكننا أوقعنا به. إنه مسئول بشكل مباشر وغير مباشر عن موت الملايين، بمن فيهم عدد كبير من المحتجين الإيرانيين أنفسهم".



وأضاف ترامب "بالرغم من أن إيران لن تستطيع الاعتراف بذلك، فقد كان سليماني مكروها ومصدرًا للخوف في بلاده. الإيرانيون ليسوا حزانى كما سيوحي قادتهم للعالم. كان يجب أن يموت منذ سنوات".



وفي تغريدة أخرى، كتب ترامب "إيران لم تكسب حربًا أبدا، لكنها لم تخسر تفاوضًا"، في إشارة إلى رغبة الولايات المتحدة في التفاوض مع طهران وحثها على ذلك، في ظل دعوات في طهران للانتقام من مقتل قاسم سليماني.



وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت اليوم الجمعة، أن الجيش الأمريكي وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، نفذ الضربة التي قتلت قائد فيلق القدس قاسم سليماني.



واتهم أحمد الأسدي المتحدث باسم قوات الحشد الشعبي العراقي، الأمريكيين والإسرائيليين بالمسؤولية عن مقتل سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.



وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس الإيراني، حسن روحاني بـ "الانتقام" لـ مقتل قاسم سليماني خلال الغارة الأمريكية، وتم إعلان الحداد العام بالبلاد لمدة ثلاثة أيام.



وفور ذلك، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، رعاياها في العراق، إلى المغادرة فورًا.