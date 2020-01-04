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رياضة

رسميا.. احمد كشري مديرا فنيا لفريق سوهاج خلفا لـ رامبو

السبت 04/يناير/2020 - 01:27 ص
نادي سوهاج
نادي سوهاج
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عبدالله هشام-رباب الهواري
قرر مجلس إدارة نادي سوهاج تعيين احمد كشري في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفا ل محمود رامبو الذي تقدم باستقالته عقب الخسارة من فريق الالومنيوم بنتيجة هدفين دون رد الجولة الماضية .

ويعاون احمد كشري كلا من شريف شعبان مديرا للكرة واحمد رجب مدرب عام علي ان يتم الاعلان عن باقي أعضاء الجهاز الفني المعاون خلال الساعات القليلة المقبلة .

ويعد أحمد كشري نجم الاهلي السابق احد المدربين المميزين في دوري القسم الثاني حيث حقق نتائج قوية مع فريق الترسانة الموسم الماضي .

جدير بالذكر ان فريق سوهاج يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني برصيد ١٢ نقطة .
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