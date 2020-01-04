رسميا.. احمد كشري مديرا فنيا لفريق سوهاج خلفا لـ رامبو

قرر مجلس إدارة نادي سوهاج تعيين احمد كشري في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفا ل محمود رامبو الذي تقدم باستقالته عقب الخسارة من فريق الالومنيوم بنتيجة هدفين دون رد الجولة الماضية .



ويعاون احمد كشري كلا من شريف شعبان مديرا للكرة واحمد رجب مدرب عام علي ان يتم الاعلان عن باقي أعضاء الجهاز الفني المعاون خلال الساعات القليلة المقبلة .



ويعد أحمد كشري نجم الاهلي السابق احد المدربين المميزين في دوري القسم الثاني حيث حقق نتائج قوية مع فريق الترسانة الموسم الماضي .



جدير بالذكر ان فريق سوهاج يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني برصيد ١٢ نقطة .